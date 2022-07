Mulher que viralizou por dormir na plateia no ‘Encontro’ explica por que cochilou

Uma mulher que esteve na plateia do “Encontro” no último dia 18 de julho viralizou nas redes sociais, isso porque as câmeras flagraram ela dormindo durante a atração ao vivo. A jovem em questão se chama Izabela e tem 21 anos. Ela participou do programa comandado por Patricia Poeta nesta quarta-feira, 27, e explicou por que tirou um cochilo ao vivo. “Eu tinha trabalhado até tarde e, quando cheguei em casa, meu filho deu um pouco de trabalho para dormir. Acabei dormindo tarde e acordei muito cedo para vir [participar do programa]. Deu o momento do intervalo, encostei e cochilei. Foi coisa de segundos. O menino que estava atrás de mim me cutucou”, contou. Ao notar que tinha virado meme nas redes sociais, Izabela ficou com vergonha de postar as fotos que tirou no dia em que esteve na plateia do “Encontro”. Ela aproveitou o espaço para negar as especulações de que achou chato participar do programa. “Muita gente falando de coisas absurdas, que não gostei [de vir], pelo contrário, gostei, senão não estava aqui hoje de novo”, declarou Izabela. A foto da jovem dormindo foi muito usada para fazer piadas maldosas envolvendo o desempenho de Patricia, que vem enfrentando muitas críticas nas redes sociais desde que assumiu o posto de Fátima Bernardes na atração matinal da Globo.

