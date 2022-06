Mulher relata prejuízo de R$ 25 mil após falha barrar viagem ao México

São Paulo — A falha no sistema que regulariza os vistos eletrônicos para o México está causando uma série de transtornos para quem busca viajar do Brasil para o país da América Central. Entre as pessoas prejudicadas, está a micropigmentadora Fernanda Barcelli, de 38 anos.

A moradora de Sorocaba, no interior de São Paulo, viajaria para um congresso e relata prejuízos consideráveis ao Metrópoles. “Meus gastos com transporte, hospedagem, passagem aérea e investimentos para o congresso, como produtos, ultrapassam os R$ 25 mil.”, calcula.

Fernanda, assim como outros brasileiros, não conseguiu a autorização necessária a tempo de embarcar em seu voo, marcado para às 17h15 de quinta-feira (2/6). Nesta sexta, Fernanda emitiu o visto, mas a origem do problema mudou.

Sua passagem foi remarcada por duas vezes, no entanto, não havia um lugar disponível para a micropigmentadora embarcar rumo ao México. “Foi desumano, fiquei mais de 31 horas nesse aeroporto. Minha passagem foi remarcada, mas não tinha lugar. A companhia disse que não pode fazer nada”, conta.

Fernanda ressaltou que há outras pessoas em situação semelhante. O grupo com brasileiros que não conseguiu embarcar para o México nos últimos dias já conta com cerca de 170 pessoas. A profissional se vê sem opções.

“Eu estou sem reação, não tenho ideia do que fazer. Não possuo recursos para pagar um advogado por causa de todos os gastos que já tive”, completou.

