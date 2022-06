Mulher teme rol taxativo porque filho usa oxigênio 24 horas por dia

Drama, angústia e indignação. A dona de casa Driele Nunes, mãe de Isaac, de 2 anos e 3 meses, de Bauru, interior de São Paulo, mais uma vez arregaça as mangas para lutar e defender seu filho diante da decisão da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no dia 8 de junho, que liberou operadoras de cobrir procedimentos que não constam na lista da

Isaac tem síndrome genética de deleção 1p36, uma anomalia cromossômica caracterizada pela presença de traços dismórficos faciais distintivos, hipotonia, atraso no desenvolvimento, déficit intelectual, convulsões, defeitos cardíacos, problemas auditivos e deficiência no crescimento de aparição pré-natal.

Leia também: Rol taxativo: famílias vivem misto de perplexidade e insegurança com cortes

“Há um ano, movemos uma ação contra nosso convênio para termos acesso ao cilindro de oxigênio portátil, terapia ocupacional, fisioterapia respiratória método RTA, que o Isaac precisa todos os dias. Isaac faz uso de oxigênio 24 horas, ele tem traqueostomia, problema neurológico, paralisia cerebral e a síndrome genética de deleção 1p36. E, desde então, recebemos uma liminar que está sendo cumprida”, conta Driele.

No entanto, desde a votação do rol taxativo, no dia 8 de junho, a apreensão tomou conta da família: “Com a questão do rol taxativo, nesta segunda-feira (13/6), recebi uma ligação do meu advogado informando que nosso convênio tinha feito uma apelação, pedindo a interrupção do fornecimento porque não está no rol. A principal preocupação e não ter mais acesso ao tratamento”.

Driele conta que Isaac tem ainda outros processos – um de TheraSuit, o chamado Método TheraSuit, uma fisioterapia intensiva que utiliza uma órtese dinâmica, constituída por uma espécie de colete e cordas elásticas antialérgicas ajustadas de acordo com as necessidades do paciente) e outro de canabidiol. “Nestes, o convênio ainda não se manifestou.”