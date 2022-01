Mulher tira a própria vida ao pular de barranco na BR-101

Destaque



Publicado em 8 de jan de 2022 e atualizado às 11:40

Se você procura por calçados com qualidade das maiores marcas, visite a MINAS CALÇADOS

No final da manhã deste sábado (08) de janeiro, as autoridades foram informadas sobre um caso, onde uma pessoa teria tirado a própria vida as margens da rodovia BR-101 em Itamaraju.

Uma mulher com 34 anos e comportamento depressivo acabou tirando a própria vida, jogando-se de um barranco às margens da BR-101 num trecho conhecido como cascalheira.

Familiares e amigos localizaram Liliane de Matos Lima, sem sinais vitais. A mulher estava com afundamento craneano, após cair de uma altura aproximada de 10 metros.

As autoridades destinaram até o local. Mantendo o isolamento do cenário e sendo liberado o levantamento cadavérico.

O corpo foi transferido para IML do município, onde deverá ser liberado aos familiares, depois dos exames periciais.