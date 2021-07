Mulher tira a própria vida em residência

Destaque



Publicado em 18 de jul de 2021 e atualizado às 13:01

No final da noite de sábado (17), as autoridades foram informadas sobre um novo caso, onde uma pessoa teria tirado a propria vida no centro de Itamaraju.

Uma mulher com 32 anos e comportamento depressivo acabou tirando a própria vida, utilizando uma corda como arma.

Familiares e amigos localizaram Fabiana da Conceição Oliveira, sem sinais vitais. A mulher estava ancorada por corda.

As autoridades destinaram até o local. Mantendo o isolamento do cenário e sendo liberado o levantamento cadavérico.

O corpo foi transferido para IML do município, onde deverá ser liberado aos familiares, depois dos exames periciais.

Na semana anterior um homem também tirou a própria vida, somando dois casos de suicídios no município em 7 dias.