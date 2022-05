Mulher vestida de gari assalta laboratório e faz paciente refém na Bahia

Uma mulher vestida com roupas de gari assaltou um laboratório na manhã desta terça-feira (3) em Itabuna, no sul da Bahia. O crime aconteceu por volta das 7h, quando a suspeita entrou no estabelecimento, pegou uma senha e esperou ser chamada.

Ao chegar sua vez, a mulher anunciou o assalto. Ela usou uma faca para ameaçar os pacientes e funcionários do laboratório. Segundo a TV Santa Cruz, funcionários contaram que a mulher fez uma das paciente refém, enquanto saqueava o dinheiro da empresa e os pertences das pessoas que estavam no local.

Câmeras de segurança de prédios vizinhos flagraram o momento em que a assaltante troca de roupa na rua, durante a fuga, e deixa as peças em uma calçada. O caso será investigado pela Polícia Civil.