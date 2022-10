Müller provoca Lewandowski antes de jogo entre Bayern e Barcelona

O meia Thomas Müller provocou o ex-companheiro Robert Lewandowski nesta terça-feira, um dia antes do jogo entre Barcelona e Bayern de Munique, pela Liga dos Campeões. O atleta de 33 anos postou um vídeo nas redes sociais, dizendo em tom bem-humorado: “Lewy, estamos chegando!”

Outros atletas participaram do vídeo, como os jovens Musiala e Stanisic, além do atacante Choupo-Moting, que vem de quatro gols nos últimos três jogos.

Lewandowski atuou no Bayern de Munique por oito temporadas, se consolidando como um ídolo do clube e um dos atacantes mais relevantes do futebol mundial. O polonês de 34 anos assinou com o Barcelona na última janela de transferências e acumula 17 gols em 15 jogos no novo clube.

Bayern e Barcelona se enfrentam nesta quarta-feira, às 16 horas (de Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, no Camp Nou. O jogo é de extrema importância para o Barça, que precisa vencer seus próximos dois jogos e torcer para a Internazionale não somar mais de dois pontos caso queira avançar para as oitavas de final do torneio.

Outra alternativa para o Barça é somar quatro pontos (um empate e uma vitória) e torcer para que a Inter de Milão perca seus dois jogos a serem disputados. De qualquer forma, a tarefa do Barça é árdua.

Lewandowski foi titular pelo Barcelona na derrota dos catalães por 2 a 0 para o Bayern, na Allianz Arena, pela segunda rodada. O polonês não teve boa jornada, perdendo gols importantes.