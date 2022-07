Multidão lota circuito do Arraiá do Vista Bela garantindo sucesso ao evento realizado pela associação de moradores

Uma mega evento movimentou o final de semana em Itamaraju, proporcionando cultura, lazer e muita alegria a população do município.

A festa foi organizada através do Associação de Moradores do Vista Bela – AMOVIBE juntamente com a AMOBEVIS – Associação de Moradores do Bela Vista, integrando as comunidades vizinhas e garantindo sucesso ao evento.

É a primeira vez que a festa acontece na área do Residencial Vista Bela, entretanto a organização do evento foi notória para a comunidade e foliões que prestigiaram a festa e se divertiram.

O evento aconteceu durante as noites de 1 e 2 de Julho de 2022, contando com apoio de comerciantes e parceiros da comunidade.

A avenida de acesso a comunidade ganhou cores e decoração impecável que anunciavam o arraiá, toda a decoração foi idealizada por artista Bilu, contratado pela organização do evento que deu vida a toda a estrutura do evento que contou com palco, som, área vip, videomonitoramento, banheiros privativos, praça de alimentação, segurança privada, bombeiro civil, polícia militar entre outros aparatos.

O evento contou com apoio da Prefeitura de Itamaraju, por meio da Secretaria de Esporte e Cultura, Secretaria de Obras e Secretaria de Saúde. Durante o evento as vias de acesso ao circuito foram sinalizadas através da Superintendência de Trânsito/ Segurança Viária.

Para os foliões o espaço estava bastante agradável e receptivo aos visitantes, durante a primeira noite três atrações animaram o público garantindo o arrasta-pé. Fazendo abertura da festa a Cantora Flaviana Cardoso, cantou canções épicas emocionando o público, em seguida foi a vez da Banda Balanço Novo, comandada por Eudo Costa.

Fechando a primeira noite com chave de ouro a Banda Doce Karisma, levou a público ao delírio com o repertorio de altíssima qualidade e recordação do forró das antigas.

O Secretário de Esporte e Cultura Gustavo Souto, prestigio o evento e parabenizou as instituições do bairro pela organização, finalizando destacou que a gestão municipal está a disposição da população para a realização dos festejos garantindo qualidade de vida a lazer a todos.

O segundo dia da festa garantiu teve início as 16hs garantindo alegria da criançada coma realização do pau de sebo, a programação dedicada ao público garantiu muitos prêmios e resgate a tradição.

No período noturno antecedendo a apresentação das atrações musicais o circuito foi tomado pela apresentação da Quadrilha Junina Netos de Boa Ventura, comandada por Luciano de Jesus, morador do bairro e incentivador da cultura.

A quadrilha junina é destaque regional levando animação e alegria por onde tem se apresentado, no bairro a animação foi ainda maior apresentando para a comunidade de origem arrancando aplausos do público presente.

Em seguida a Banda Tome Luxo iniciou o arrasta-pé xamegado sob o comando de Elton Camargo, um grande público compareceu lotando o circuito.

Prata da casa o cantor Cecéu Bahia, destacou a alegria em cantar na comunidade onde mora representando cada morador. Dono de ima voz inconfundível e repertório atualizado o artista encantou o público agitando a folia junina.

A Presidente da AMOVIBE Marilene Rodrigues juntamente com o Vice-Presidente Henrique Peixoto, agradeceram a presença de todos e comemoraram o sucesso do evento finalizando destacaram que tudo só foi possível através da união da comunidade e apoio de parceiros.

Finalizando o evento foi a vez de Mateus Lopes, realizar uma belíssima apresentação concretizando ainda mais o sucesso do evento, o público parabenizou a escolha de cada atração que se apresentou durante as duas noites do arraiá.

Cresce a expectativa para o ano vindouro a festa dar continuidade na comunidade, para os organizadores o evento promete se torna uma tradição no município e será ainda melhor caso seja realizado.

Prestigiando o evento Cássio Cocobongo, parabenizou as associações pela união em buscar melhorias e brilho para a comunidade, “esse é o caminho que conduz a todos para as realizações e conquistas conte sempre comigo”, encerrou.

Para Antônio Pires – Presidente da AMOBEVIS, a cada dia o bairro vem se destacando no município compartilhando de inúmeras ações sociais e culturais, finalizou dizendo que continuará dialogando com parceiros que acreditam no desenvolvimento da comunidade.