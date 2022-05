Multishow homenageia Paulo Gustavo com programação especial

O canal Multishow preparou uma programação especial para toda esta quarta-feira, 4, dia em que a morte do ator Paulo Gustavo completa um ano. O humorista carioca morreu aos 42 anos, em decorrência de complicações da covid-19.

As homenagens vão se estender ao longo de todo o dia e começam cedo, às 7h da manhã, com pílulas especiais com a família e com amigos de Paulo Gustavo, contando histórias inéditas e divertidas de momentos com pessoais com o ator.

O marido do comediante, Thales Bretas, e artistas como Luciano Huck, Angélica, Fil Braz, Preta Gil, Fiorella Mattheis, Didi Wagner e Carol Trentini estão entre os confirmados nas homenagens.

A partir de 12h30, uma maratona de episódios selecionados com o ator vai tomar conta da programação do canal durante seis horas. E às 21h15, o canal vai apresentar o episódio especial O Grande Golpe do Valdo, do programa Vai Que Cola, lembrando o que o artista tinha de melhor: fazer o público rir e se divertir. Os fãs poderão interagir com a programação usando a #EspecialPauloGustavo.