Mumuzinho estará no elenco de Todas as Flores, novela do Globoplay

Mumuzinho se prepara para um novo desafio na carreira. Mais conhecido pela parte musical, como cantor, ele estará no elenco da nova novela do Globoplay, Todas as Flores. Apesar de não dar muitos detalhes sobre o personagem, falou sobre a expectativa com o folhetim.

“Me aguardem em Todas as Flores, do autor João Emanuel Carneiro, que estreará em breve. Estou muito feliz com esse novo trabalho e na expectativa de que o público curta muito a novela”, vibrou o artista.

A única vez em que Mumuzinho esteve em uma novela foi durante uma participação especial em Salve-se Quem Puder. Agora, na produção para o streaming da Globo, reencontrará Regina Casé, com quem fez um parceria de sucesso em várias edições do dominical Esquenta.

