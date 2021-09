Mundial de Vôlei Masculino 2022 tem as seleções definidas

Outros



Publicado em 23 de set de 2021 e atualizado às 01:39

Vinte e quatro seleções estão classificadas para o Mundial de Vôlei Masculino em 2022, que será realizado em Moscou, na Rússia. O Brasil carimbou o seu passaporte depois de vencer o Sul-Americano, enquanto a Itália venceu o torneio Europeu de vôlei, o que lhe concedeu a vaga. Confira quais são as equipes e o que esperar do torneio.

Vinte e quatro seleções estão classificadas para o Torneio Mundial de Vôlei Masculino que deve acontecer em 2022 na Rússia, por quadras em Moscou, a capital do país. Com o fim dos campeonatos continentais na temporada de 2021, campeões e vice-campeões em cada um dos continentes garantiram a classificação.

A seleção da Rússia garantiu a vaga direta por ser o país-sede da competição, enquanto a Polônia tornou-se campeã do Mundial em 2018 e, por isso também está classificada. Enquanto isso, dois times em cada um dos continentais fecharam as dez vagas sendo pelo Sul-Americano, a Confederação Africana de Voleibol, Campeonato Asiático, o Europeu e por fim através dos duelos pela Confederação da América do Norte, Central e Caribe de Voleibol.

As doze vagas restantes foram preenchidas pelo Ranking oficial da Federação Internacional de Vôlei.

Por | Dic