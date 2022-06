Mundo fashion será o foco de Paulo André a partir de agora: “Desafio”

O caminho profissional de Paulo André já está desenhado para os próximos tempos, e não será a TV e nem o esporte, mas sim o mundo fashion. Agora agenciado pela WAY Model e de contrato fechado com a Nike, após explosão no BBB 22, o atleta de apenas 23 anos também acaba de estrear na passarela do principal evento de moda do país, o SPFW (São Paulo Fashion Week). E foi justamente minutos antes de desfilar que ele bateu um papo com a coluna LeoDias e contou detalhes sobre esse momento da sua vida.

“Sempre gostei desse lado fashion, da moda mesmo, e bem diretamente, sempre acompanhei, mas não tão profundamente como agora, porém, sempre estive por dentro. É algo que estou me identificando bastante, estou gostando e quero crescer mais. O lado da moda é o meu desafio principal agora”, disse ele, que desfilou pela Misci, marca fundada por Airon Martin.



PauloAndré-Ensaio-Abdomen Mateus Aguiar/@iampauloandre/Instagram/Reprodução

Foto-Paulo-Andre Paulo André no baile da Vogue

Paulo André A web aprovou a mudança

@iampauloandre/Reprodução/Instagram

Paulo André Ele apareceu usando tranças

@iampauloandre/Reprodução/Instagram

Paulo André chorando Reprodução/ Globoplay

paulo andré_bbb22_seguidores Paulo André aumentou sua base de seguidores de 78 mil para 4,9 milhões

Reprodução

PA não escondeu a ansiedade e adrenalina do momento, mas foi taxativo ao afirmar que é movido por desafios e que está otimista com a nova investida. “Estou me sentindo como se estivesse prestes a correr uma prova de 100 metros, mas eu gosto de pressão, gosto desse desafio. É algo muito novo, mas muito positivo pra mim”.

Ao chegar no Komplexo Tempo cercado por seguranças, local onde o evento de moda acontece, imprensa e curiosos se aglomeravam para vê-lo. Para Paulo André, o assédio tem sido algo bem administrado por ele. “Sou muito ingênuo quanto a isso, as pessoas falam, mas é algo positivo, é algo que estou abraçando, esse carinho que eu recebo e sinto é algo positivo”, afirmou PA, que aproveitou o dia especial para levar seus pais para vê-lo estrear na badalada semana de moda.

