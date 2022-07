Município adere a Programa Brasil na Escola

O município de Itamaraju com apoio do Governo Federal, vem fomentando os Projetos de Políticas Públicas na Educação.

Sendo assim, foi implementado no Município o Programa Brasil na Escola. A proposta que este Programa traz, associa-se com várias áreas, além da própria educação no que se refere ao apoio pedagógico.

Este Programa tem por finalidade refletir na vida socioeconômica dos alunos e suas famílias.

O programa busca também identificar o grau de abandono escolar e suas causas, para que seja possível dirimir esse problema que ainda é crescente, principalmente aos alunos do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano).

Através do Programa que está sendo implementado na Escola Municipal Novo Prado, a vida desses jovens está sendo impactada, tanto na área pedagógica com as oficinas de português e matemática, quanto na vida além da escola, uma vez que seram oferecidas oficinas de esporte, lazer, cultura e cursos profissionalizantes, como a oficina de marcenaria, pintura em tecido e design de sobrancelha que já estão acontecendo.

Cria-se a partir deste Programa um ambiente escolar que faça com que o aluno sinta o desejo de permanecer nela, ao mesmo tempo oferecendo a esses jovens uma oportunidade de mudarem suas realidades, para que eles possam projetar um futuro melhor para eles e suas famílias.

Por : Rismar Santana