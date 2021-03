Município de Prado recebe mais 630 doses de vacinas contra à Covid-19

O Município de Prado recebeu na tarde desta terça-feira (30), mais 630 doses de vacina contra à Covid-19, sendo: 370 doses da Coronavac e 260 doses da vacina Astrazeneca.

De acordo com a enfermeira da vigilância epidemiológica, Viviane Silva, os agentes de saúde do município estará realizando o agendamento dos idosos que tem direito a imunização para o comparecimento na Unidade de Saúde, com horário previamente agendado. É necessário trazer o Cartão do SUS, CPF e a caderneta de vacinação.

É importante lembrar que, o cronograma de vacinação é elaborado conforme o recebimento das vacinas disponibilizadas pelo governo do Estado da Bahia.

Até o momento, o município de Prado já vacinou 4.582 pessoas sendo; trabalhadores da saúde, indígenas e idosos acima de 70 anos.

Por ASCOM