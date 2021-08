Município de Itamaraju registra zero casos graves para COVID-19

Destaque



Publicado em 5 de ago de 2021 e atualizado às 12:53

Passados mais de dezesseis meses após a confirmação do primeiro caso de coronavírus no município de Itamaraju, a sociedade tem retornado as atividades, seguindo os critérios básicos dos protocolos de saúde.

Os principais métodos adotados pela Secretaria Municipal de Saúde foram à vacinação em massa e transparência durante a escalada de casos, que eram testados diariamente, produzindo uma preocupação social.

Os percalços durante o período atual permitiram que muitas vidas fossem perdidas, totalizando atualmente 148 mortes onde dados são disponibilizados cotidianamente pela Secretaria Municipal de Saúde, com informações sobre o número de infectados.

Na quarta-feira (04), o boletim epidemiológico informou sobre a nulidade, ou seja, zero casos de pacientes internados em unidade de saúde do município e estado, acometidos pela gravidade do COVID-19.

Ressaltando que não devemos diminuir a proteção, pois mesmo que reduzido novos casos de infectados são confirmados diariamente, somando assim 7808 casos. Contudo, 28 pessoas estão em recuperação, com 12 pacientes aguardando o resultado.

Uma flexibilização permitiu o retorno de transporte intermunicipal, que acontece em várias cidades da Bahia.

As principais orientações dos profissionais de saúde é que os cidadãos continuem respeitando o distanciamento social, evitando sempre aglomerações. Fazendo o uso de máscaras ao sair às ruas e manter o cuidado com a lavagem das mãos, fazendo uso do álcool em gel. E conforme orientação seguir o cronograma de vacinação indo até as unidades indicadas para se vacinar.

Imagem | Divulgação

Imagem II | Ascom PMI