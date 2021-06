Município registra uma morte por covid-19, casos ativos totalizam 119

Destaque



Publicado em 17 de jun de 2021 e atualizado às 21:28

O município de Itamaraju soma 7327 casos confirmados e no último boletim atualizado pela secretaria de saúde, houve um novo registro de morte.

Com a atualização chega a 139 mortes, após o paciente confirmar o novo coronavírus.

A vítima foi uma mulher com idade de 48 anos, diagnosticada com o vírus da Covid-19 em 24 de maio.

Os dados ainda destacam 13 novos casos confirmados nesta quinta-feira (17), além de 119 pacientes em tratamento, no entanto, 7069 pessoas recuperaram, 05 pacientes internados na unidade hospitalar local, 14 foram transferidos para unidades de saúde do estado.

Apesar dos imensos esforços, uma medida unânime orientada a população seria isolamento social, seguido de cuidados com procedimentos de higiene.

Mas 123 pessoas ainda aguardam resultado de exames.

Regularmente são reforçadas as orientações com dicas de prevenção direcionadas à população. Contudo, manter o distanciamento social, o uso de máscaras e sair em casos emergenciais são ferramentas eficientes, no combate ao COVI-19.