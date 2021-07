Município volta a registrar morte em decorrência do COVID-19

Destaque



Publicado em 13 de jul de 2021 e atualizado às 21:36

Um novo registro de morte de paciente infectado pelo COVID-19, foi listado no boletim de atualização da secretaria de saúde municipal de Itamaraju.

Nesta terça-feira (13) de julho de 2021, o boletim lamentou referente à morte de uma mulher com idade 87 anos, diagnosticado no dia 15 de dezembro de 2020. Mas que não resistiu as complicações do coronavírus.

Também houve 27 novos casos confirmados, totalizando 7694 pessoas infectados pelos coronavírus, 60 pessoas estão em recuperação, mas 08 pacientes estão internados na unidade hospitalar do município e 06 foram transferidos para unidades de saúde do estado. Ao longo da pandemia 147 pessoas perderam o combate para o COVID-19. Os recuperados já ultrapassam 7 mil casos.

As autoridades em saúde reforçam as orientações preventivas à população, mantendo distanciamento social, o uso de máscaras, somente é recomendada a circulação de pessoas em casos necessários.