Murilo Benício fala sobre cantada de Anitta: ‘Primeira vez que meus filhos me respeitaram’

O ator Murilo Benício falou sobre a cantada que recebeu da cantora Anitta nas redes sociais. A poderosa reagiu a um post no Instagram que dizia: “Vou assinar o Globoplay e começar a assistir ‘Pantanal’ pelo conteúdo. O conteúdo: [vídeo com imagens de Murilo Benício]”. Nos comentários, ela escreveu: “Aí, gente… é solteiro? Porque não quero ficar cobiçando bofe alheio”. Murilo, que participou do “Mais Você” desta terça-feira, 13, foi questionado por Ana Maria Braga sobre como ele reagiu ao ver a declaração da cantora. “Foi a primeira vez que meus filhos me respeitaram de verdade”, brincou o ator, que tem dois filhos: Antonio, de 25 anos, com a atriz Alessandra Negrini; e Pietro, de 16, com Giovanna Antonelli. “Fiquei felicíssimo [com o elogio]”, declarou. “Meu filho entrou no meu quarto [e falou]: ‘Viu o que a Anitta falou de você?’. Imagina, ainda mais vindo de uma pessoa que traz tanto orgulho para o Brasil. A gente está precisando de tanta gente assim.” O intérprete de Tenório em “Pantanal” chamou Anitta de “furacão” e ressaltou que ela ganhou um prêmio inédito para o Brasil. Trata-se do VMA. Em agosto deste ano, a cantora fez história ao vencer a categoria Melhor Música Latina pelo hit Envolver.

