Musa Mari Nóbrega compartilha trajetória e segredos do corpo malhado

Em uma situação hipotética, se a Coluna Claudia Meireles precisasse formar um elenco de musas fitness da capital federal, sem dúvidas, Mari Nóbrega não só integraria a listagem, como estaria nas primeiras posições do rol. O amor da brasiliense pelos esportes começou na infância. “Eu sempre fui uma criança ativa. Me apaixonei pela natação ainda novinha. Foi na modalidade que tudo começou”, conta a empreendedora, influenciadora digital e servidora pública à coluna.

O corpo malhado de Mari impressiona. Ao ser questionada a respeito dos segredos para ter um shape definido, ela traz a resposta na ponta da língua: “Muita dedicação e esforço! Não existe exercício específico. É uma trajetória de treinos mais alimentação. Pratico atividade física há 20 anos”. Na adolescência, a influenciadora buscou praticidade e se deparou com a musculação. A modalidade também se transformou em uma paixão.

Foco Quem pensa que a brasiliense passa o dia na academia está bastante equivocado. “Meus treinos duram uma hora apenas”, revela. Ela emenda: “A vida corrida de uma mulher que é mãe, esposa, servidora pública e ainda tem empresa não é nada fácil”. Embora possam surgir alguns obstáculos no caminho rumo ao espaço fitness, Mari não deixa de se exercitar. Para ela, malhar se tornou algo sagrado.

Mari Nóbrega desenvolveu uma agenda de treinos semanal. Nas segundas e quartas-feiras, ela faz aula de SlimFit no estúdio que comanda, no Noroeste. “Os exercícios trabalham o corpo todo em uma hora. Não preciso fazer mais nada”, alega. Já às terças e quintas-feiras, a empreendedora opta por atividades de cardio durante 40 minutos, como corrida ou subida de escada. Às sextas-feiras, ela deixa livre para escolher o exercício.

A empreendedora tem uma rotina regrada de treinosDas atividades praticadas, Mari elenca o SlimFit como a favorita. “É uma metodologia eficiente e perfeita para a mulher de hoje em dia por ser um treino de força, funcional e cardio em uma mesma aula”, declara. Além dos benefícios para o corpo, a musa fitness gosta da técnica por conta da funcionalidade: “Dura apenas uma hora”. Como motivação para pisar na academia, a brasiliense pensa na própria saúde.

Segundo Mari Nóbrega, ir malhar é sinônimo de vida melhor e mais duradoura. “Tenho maior disposição, melhora o meu humor, autoestima e bem-estar”, garante. Desde que a primogênita, Maria, nasceu, em 2019, a servidora pública passou a se cuidar em dobro: “Penso em estar mais saudável para viver muitos anos com a minha filha”.

A influenciadora digital compartilhou segredos em entrevista para a colunaDe olho no prato Ao fazer uma avaliação da própria alimentação, Mari enfatiza: “Eu como 90% do tempo muito bem”. Por anos, ela seguiu dietas restritivas. Com os regimes, aprendeu sobre o funcionamento do corpo. “Atualmente, sou mais intuitiva quanto a minha alimentação. Não me privo, mas tento procurar o equilíbrio”, assume. Em determinados momentos, a musa fitness recorre ao auxílio profissional.

“Gosto de ter uma prescrição alimentar de tempos em tempos para me instruir melhor. No entanto, não prendo muito a ela”, diz a influenciadora digital.

O ovo tem um espacinho garantido no prato de Mari. “No café da manhã e em 99% do lanche da noite, está esse ingrediente”, revela. Ela não excluiu alimentos das refeições, a não ser o refrigerante. “Não tomo desde os 9 anos porque realmente não gostava”, recorda. Ao virar a chave para ter uma vida saudável, a servidora pública diminuiu a ingestão de doces e frituras.

Mari com a filhota, Maria, de 3 anosA influenciadora tem paixão por atividade físicaHábitos A rotina saudável da brasiliense não se resume ao combo poderoso de treino e alimentação saudável: “Acordo, raspo a língua, tomo meu shot e meu café da manhã”. Mari tenta, ao máximo, fazer a última refeição até às 20h, a fim de que o corpo não gaste energia na digestão, e sim na desintoxicação. “No mais, tento meditar e respirar para não pirar com a correria”, ressalta.

Mari incorporou técnicas da Ayurveda na rotina. “Me ajudam a ser saudável de uma forma mais equilibrada”, acredita. Dormir bem integra a lista de hábitos saudáveis da empreendedora. “Ter uma noite de sono reparadora é fundamental para o dia correr bem. Dormir mais cedo e treinar pela manhã entrariam nas minhas dicas também. Creio que o nosso corpo rende mais assim”, complementa.

Vida de influenciadora Quando começou a compartilhar a rotina no Instagram, Mari Nóbrega tinha a intenção de “mostrar às pessoas que é possível se manter saudável”. Atualmente, ela coleciona 334 mil seguidores na rede social. Ao refletir sobre a conquista, a influenciadora vê a atuação em ambiente digital como uma responsabilidade. “Sempre tomei cuidado em falar e mostrar o que eu faço, como me alimento e no que acredito, de verdade. Compartilho o meu dia a dia, a minha vida real mesmo”, finaliza.

