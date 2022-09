Museu do Amanhã terá exposição paralela à de Sebastião Salgado

“Amazônia”, mostra fotográfica de Sebastião Salgado em exibição no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, vai ganhar uma exposição paralela.

As fotografias, algumas reproduzidas dos celulares, dos próprios povos das comunidades indígenas locais, serão expostas ao lado dos painéis de Salgado, que também retratam, sob o olhar dele, a vida na floresta e os povos originários.

Segundo o gestor do Museu do Amanhã, Ricardo Piquet, disse em entrevista à jornalista Mônica Ramos, no programa Gente do Rio, que vai ao ar no domingo (4/9), na Band Rio, o objetivo da nova exposição é levar o olhar e o aprendizado de quem vive na floresta para se pensar soluções para a preservação da Amazônia.

