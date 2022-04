Musical infantil Bichos Dançantes faz apresentação única em Salvador 

Novo espetáculo infantil da Focus Cia. de Dança (RJ), Bichos Dançantes tem apresentação única em Salvador, neste sábado (30), no Teatro Jorge Amado, às 17h. O trabalho, que estreou em setembro no Rio, é o primeiro espetáculo infantil da companhia. Com direção, texto, concepção e coreografia de Alex Neoral, a obra conta com vozes de Reynaldo Gianechini, Lucinha Lins, Evelyn Castro, Gabriel Leone, José Loreto e Mateus Solano.

A criação de um espetáculo direcionado ao público infantil era desejo antigo de Alex Neoral, diretor artístico e coreógrafo da Focus Cia de Dança. E assim, através da Chamada Petrobras Cultural de Artes Cênicas para Crianças, nasceu Bichos Dançantes, que conta a aventura de oito bichos que se deparam com um desejo em comum e recebem um desafio de uma jabuti que completa 100 anos e quer fazer dessa data tão especial algo inusitado.

A partir daí, os personagens desenham uma jornada cheia de mensagens e pensamentos que serão absorvidas tanto por crianças quanto por adultos. O texto é de autoria do próprio Neoral e virou livro pela editora Cobogó, à disposição para compra no dia da apresentação no Teatro Jorge Amado.

As vozes dos personagens aparecem em off dubladas por grandes artistas brasileiros: Lucinha Lins (Elisa, a jabuti aniversariante), Reynaldo Gianecchini (Lauro, o coelho sabichão), José Loreto (Dalton, o cavalo destemido), Mateus Solano (Felício, o macaco astuto), Juliana Alves (Shirley, a bailarina cisne), Fernanda Abreu (Vitória, a água-viva descolada), Gabriel Leone (Paixão, o peixe apaixonado), Evelyn Castro (Janair, a barata carente), Tânia Alves (Suely, a coruja protetora), Bianca Byington (Esperança, a inocente esperança), Vilma Melo (Cordélia, a galinha maternal), Jefferson Schroeder (Alberto, o cão inquieto), Paula Raia (Tuim, o passarinho cantante) e Pedro Lima (Vento, o poderoso vento).

Os bailarinos em cena são Carolina de Sá, Cosme Gregory, José Villaça, Marina Teixeira, Monise Marques, Roberta Bussoni, Vitor Hamamoto e Wesley Tavares.

Serviço – Bichos Dançantes, da Focus Cia de Dança | sábado (30), às 17h, no Teatro Jorge Amado, Pituba | Ingresso: R$ 40/ R$ 20, à venda no Sympla