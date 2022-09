Músico de Edson Gomes tem parada cardíaca no palco e equipe é assaltada

O guitarrista Antônio Ramos de Oliveira, de 64 anos, da banda do cantor baiano Edson Gomes sofreu uma parada cardíaca durante um show no Clube Cabo Branco, em João Pessoa, na Paraíba. A situação aconteceu em cima do palco, logo no início da apresentação, que aconteceu no último sábado (24).

Antônio foi socorrido por pessoas que estavam na plateia até a chegada do Samu. O guitarrista foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento Oceania e transferido para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, na tarde deste domingo (25). A unidade de saúde informou ao g1 que Antônio está internado na área vermelha do hospital, entubado e em estado grave.

Após o ocorrido na noite de sábado, Edson Gomes, que está em turnê de comemoração aos 50 anos de carreira, seguiu com o show em João Pessoa e também cumpriu agenda em Campina Grande. Na saída do show, a equipe foi assaltada por quatro homens armados. A Polícia Militar informou que os bandidos conseguiram levar uma quantia em dinheiro não foi especificada.

O CORREIO não conseguiu contato com a equipe de Edson Gomes.