Mussunzinho admite desejo de abandonar o ‘Power Couple Brasil’: “Pensei em perguntar se podia parcelar”

O ex-participante do ‘Power Couple Brasil‘, Mussunzinho, contou durante entrevista para o Link Podcast, comandado pelo apresentador Lucas Selfie, que teve vontade de desistir do reality show. “Pensei em perguntar se podia parcelar[a multa], a vontade era grande de sair”, afirmou ele.

A companheira de Mussunzinho, Karoline Menezes, que também estava na entrevista, contou mais detalhes sobre as brigas dentro do programa. “As pessoas te atacam, falam coisas sobre você, que você fica se questionando. Na hora de dormir, era a hora que eu ia para o buraco. Diversas vezes, ele falou: ‘Vamos embora’”, contou.

O ator contou também que se surpreendeu ao saber que eles estavam na final: “Com tudo que aconteceu lá, me surpreendeu muito”.









Karoline Menezes revela desejo de entrar na “A Fazenda”

A vice-campeã ‘Power Couple Brasil‘, revelou durante a final do programa que gostaria de ter uma vaga na“A Fazenda”. Vale ressaltar que o casal ficou em segundo lugar no reality de casais, ganharam um carro zero, mas perderam os R$ 539 mil que acumularam ao longo da temporada.

“Você iria?”, questionou o apresentador Lucas Selfie. Na sequência ela respondeu: “Ah, eu acho que sim”, afirmou Karol, mesmo com o marido não gostando muito da ideia. Veja o momento completo.

