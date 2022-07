Mutirão Procon 2022 negocia dívidas de consumidores no Rio

Consumidores do Rio de Janeiro, com dívidas em bancos, empresas de telefonia, de TV a cabo, internet ou atraso nas contas de luz, água ou gás, têm agora a oportunidade de renegociar ou mesmo quitar os valores em condições especiais.

O Mutirão Procon 2022 de Negociação de Débitos começou nesta segunda-feira e vai até o dia 5 de agosto, com atendimento presencial, na sede do órgão, no centro da capital fluminense.

O presidente do Procon e secretário de estado de Desenvolvimento Econômico, Cássio Coelho, destaca que a partir do pagamento da primeira parcela do acordo, o nome do consumidor é retirado do cadastro de proteção ao crédito e, com o nome limpo, a pessoa pode voltar ao mercado de consumo, movimentando a economia…

A cada semana o consumidor terá a chance de negociar com um tipo de segmento, por isso é preciso estar atento ao calendário.

Nesta primeira semana, de 18 a 22 de julho, participam bancos e instituições financeiras e, entre os que já confirmaram presença, estão o Bradesco, Santander, Itaú, BMG, Caixa Econômica e Banco do Brasil.

Já entre os dias 25 e 29 de julho, a negociação é com as concessionárias de serviços públicos, como Light, Enel, Cedae, Águas do Rio, Zona Oeste, e Naturgy.

E, de 1º a 5 de agosto, participam empresas de telecomunicações, como a Oi, Claro e Tim.

O Procon fica na Avenida Rio Branco, 25 no quinto andar, no Centro da cidade do Rio de Janeiro. A distribuição de senhas acontece sempre das 10h às 14h. É preciso levar documentos pessoais e de vínculo com a empresa com a qual está em dívida.

