Na Bahia, Bolsonaro participa de ‘motociata’ antes de ir para evento agro

O presidente Jair Bolsonaro desembarcou nesta terça-feira (31) em Luis Eduardo Magalhães, no Oeste baiano, para participar do Bahia Farm Show. O avião com o presidente pousou no Aeródromo Jardim dos Oliveiras no início da tarde.

Um grupo de apoiadores estava no local esperando Bolsonaro, que saiu de lá em uma moto, seguindo em passeio até o centro da cidade. Ele é acompanhado pelo pré-candidato ao governo da Bahia, João Roma, que foi na carona da moto do presidente.

“Estamos aqui em Luís Eduardo Magalhães, festa do agronegócio. Esse é o nosso Brasil”, afirmou Bolsonaro, durante uma transmissão rápida em sua página de Facebook.

A segurança do presidente conta uma operação local com mais de 200 policiais, incluindo agentes da Polícia Civil, Militar e Rodoviária Federal.

O Bahia Farm Show começou na manhã de hoje. Maior vitrine do agronegócio do Norte e Nordeste do Brasil, a feira agrícola tem expectativa de superar, pela primeira vez, a barreira dos R$ 2 bilhões na prospecção e fechamento de negócios.

A feira teve na abertura um debate sobre “Os desafios do agro na era digital”. O embaixador da República Islâmica do Irã, Hossein Gharibi, visitou o local e outras delegações estrangeiras também devem comparecer ao evento. O governador Rui Costa é aguardado na quarta-feira (1º).