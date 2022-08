Na cama, Lumena faz a lingerie ‘cavar’ no bumbum e provoca: “Vai lembrar de mim assim”

A mais ousada do BBB! Lumena Aleluia, que participou do reality show da TV Globo, quebrou a internet durante a noite deste sábado (20) para deixar os fãs completamente chocados. Em seu Instagram, a musa publicou um clique de um novo ensaio do OnlyFans e deixou a galera babando com sua boa forma!

Na ocasião, a ex-BBB surgiu posando bem à vontade na cama, dessa vez com uma lingerie branca de renda que evidenciou ainda mais o corpão escultural da influenciadora. Lumena caprichou na pose e brincou na legenda do clique: “eu vou fazer você lembrar de mim”.

“Impossível te esquecer”, comentou um seguidor babando pela musa na publicação que fez o maior sucesso nas redes sociais. “Olha ela, toda poderosa”, disparou outra internauta, exaltando Lumena. “É uma melhor que a outra”, elogiou um terceiro. Confira:

Lumena faz desabafo sobre liberdade de seu próprio corpo: “Não me senti confortável” Musa de verdade! Recentemente, a DJ Lumena Aleluia cedeu uma entrevista ao jornal Extra e falou sobre sua decisão de criar um perfil nas plataformas de conteúdo adulto. A musa contou que não sentia liberdade em exibir seu próprio corpo, mas que isso ajudou a fazer sua sensualidade aflorar.

“Eu fui convidada a ser musa de uma escola de samba e na ocasião eu não me senti confortável para dançar com uma das peças que o designer tinha proposto, que mostrava muito meu corpo. Exibia a nudez, tinha uma linguagem de nudez”, contou a musa, relembrando a experiência.

“Na ocasião, ainda estava muito insegura com meu próprio corpo e muito travada, reprimida em relação a essas questões do universo da sensualidade mesmo. Eu não consegui me autorizar a desfilar”, continuou Lumena em seu desabafo.

“Eu criei na minha cabeça uma ideia muito preconceituosa de que o meu lado erótico, o meu lado sensual, ele tinha que ser negado. Venho refletindo muito sobre as bases dessa insegurança e decidi tomar coragem para quebrar e questionar isso de uma vez por todas”, afirmou a influenciadora.

