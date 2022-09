Na dúvida, o feiticeiro de Pogba acertou em cheio no joelho dele

Como o Metrópoles publicou há pouco, o francês Paul Pogba dificilmente poderá disputar a Copa do Mundo do Catar. O astro da Juventus decidiu operar o joelho e ainda não se sabe se conseguirá se recuperar a tempo.

A decisão de Pogba aconteceu no meio de uma polêmica que está nas mãos de dois juízes, enquanto o Ministério Público de Paris abriu uma investigação judicial sobre a extorsão que, segundo ele, estaria sofrendo de alguns parentes, amigos de infância e criminosos.

O jogador nega ter chamado um marabu (professor religioso muçulmano) para lançar um feitiço em Kylian Mbappé para que ele se machucasse, como seu irmão Mathias o acusou.

A versão de Pogba é que ele deu dinheiro a um marabu, mas apenas para protegê-lo de possíveis lesões e não para enfeitiçar Mbappé.

O jogador chegou a ser detido por uma gangue e dois bandidos exigiram 13 milhões de euros. A imprensa francesa informa que primeiro lhe pediram 13 milhões para depois exigir o pagamento imediato de 3 milhões.

Sem conseguir sacar essa grana no banco, o jogador acabou pagando 98.915 euros (cerca de R$ 507 mil, no câmbio atual).

Como essa conversa está muito mal contada, o que podemos supor é que o feiticeiro ficou confuso sobre o que de fato deveria fazer. Na dúvida, não deu tempo de proteger Pogba, que está lesionado e quase fora da Copa.

Coitado do Mbappé. O que será que os “bruxos” reservaram pra ele?

