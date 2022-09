Na Inglaterra, haverá punição dura para time que não respeitou o luto

A Premier League, primeira divisão do futebol da Inglaterra, foi paralisada durante uma semana, depois da morte da rainha Elizabeth, e só retornou nesta sexta-feira (16/9).

Mas o cancelamento do futebol até o nível de base foi criticado por muitos clubes, sob o argumento de que outros esportes tiveram permissão de continuar em atividade, como foram os casos das corridas de cavalos, críquete e rugby.

O Sheffield International FC, por exemplo, twittou que um jogo que estava programado por um torneio amador, seria disputado extra-oficialmente, como se fosse apenas um amistoso. “Mas alguém nos delatou, então agora até o amistoso está cancelado. Teremos apenas um treinamento, ou quem sabe um jogo de rugby, já que isso não é considerado desrespeitoso…”, ironizou.

A Sheffield and District Fair Play League condenou o comportamento das equipes amadoras como algo desprezível.

“Haverá uma investigação sobre este assunto, em conjunto com a Federação de Sheffield & Hallamshire County, e essas equipes que desrespeitaram o nosso luto serão tratadas nos termos mais fortes possíveis”, afirmou em comunicado.

O presidente da Liga, Danny Taylor, disse: “A rainha Elizabeth II governou, serviu e liderou com integridade e humildade por mais de sete décadas. É uma pena que essas equipes não tenham conseguido imitar isso nem por um único dia, apesar de nossas instruções claras. Podemos ou não concordar com o cancelamento em massa do futebol, mas isso foi decidido como um sinal de respeito e, portanto, deveria ser respeitado”, diz a nota da federação regional.

A decisão de adiar partidas – mesmo em ligas amadoras – foi criticada por alguns, que disseram que deveriam ter ido em frente para permitir que os torcedores prestassem homenagem logo após a morte da rainha.

O tweet do ex-jogador inglês Peter Crouch, sugerindo que os jogos deveriam ter acontecido, recebeu 212.000 curtidas. “Eu sei que é apenas um jogo e algumas coisas são muito maiores, mas imagine que todos os nossos jogos aconteceram neste fim de semana”, postou.

“Braçadeiras negras, silêncios observados, hino nacional, banda real tocando etc para os milhões ao redor do mundo assistindo? Não é uma despedida melhor?”, complementou Peter Crouch.

Os jogos de futebol na Inglaterra foram retomados como planejado, mas não acontecerão no dia do funeral da rainha. Todos os jogos da Premier League entre neste fim de semana pedirão aos torcedores que façam um minuto de silêncio, seguido do hino nacional.

E quando o relógio atingir 70 minutos, os presentes também serão convidados a aplaudir o reinado de 70 anos da rainha. As imagens da rainha serão exibidas em telões e as bandeiras dos jardins estarão hasteadas a meio mastro.

