Na Itália, Larissa Manoela usa saia rosa minúscula e deixa coxas volumosas à mostra: “Ela cresceu mesmo”

Ela é demais! Larissa Manoela, atriz global, modelo e influenciadora digital, deixou a galera simplesmente enlouquecida na manhã deste domingo (14). Nele, a musa aposta em uma saia rosa bem colada ao seu corpo para aproveitar Veneza.

“Veneza te amo! Já quero voltar mais um milhão de vezes”, escreveu a musa na legenda da publicação. Já na foto, Larissa Manoela apostou em uma saia rosa, com uma camiseta branca mais aberta e, claro , o seu sorriso que sempre apaixona os seguidores do Instagram. Atualmente, a musa já ultrapassou a marca de nada mais, nada menos 46,4 milhões de fãs nas redes sociais.

“Juro, esse seu look tá simplesmente perfeito! Eu não consigo aguentar”, brincou um fã no campo de comentários. “O dia que eu for pra Itália e ainda conseguir ver a Larissa Manoela assim, vai ser o dia mais feliz da minha vida”, apontou mais um.

Larissa Manoela fala sobre a dificuldade de entenderem que ela cresceu: “Ela tempo” Durante entrevista cedida ao Correio Brasiliense, Larissa Manoela fez a alegria de seus fãs ao comentar mais sobre alguns seguidores ainda acharem que ela é uma adolescente, sendo que hoje, além de adulta, já fez um papel de sucesso na Globo.

“No filme Meus 15 anos, abordamos um tema e, seis meses depois, veio Fala sério, mãe! ; as ideias foram outras. Veio numa crescência muito boa. Adolescência é algo que me acompanha muito: é o que estou vivendo. Em Meus 15 anos, vivia a passagem da fase de menina para menina-moça”, disse Larissa Manoela.

“E eu acho extremamente importante a gente falar sobre isso, porque os adolescentes estão carentes de se identificar com algum conteúdo que o permita ir ao cinema, e agregar coisas boas de um filme pra sua vida. Todos os temas da adolescência me acompanham muito. Estou numa fase da vida que estou querendo bastante ver como é essa independência de ser adulta e atingir a maioridade. Mas, exigirá muitas responsabilidades”, finalizou.

