Na mira do Arsenal, Morata tem futuro incerto no Atlético de Madrid

Álvaro Morata não deve continuar na Juventus na próxima temporada e, assim, pode voltar ao Atlético de Madrid. No entanto, após defender o clube italiano por empréstimo, o atacante terá que avaliar suas opções, já que o Arsenal está interessado em contratá-lo. A informação é do jornal inglês The Mirror e foi repercutida pelo diário espanhol Mundo Deportivo.

De acordo com a publicação, os Gunners enxergam Morata como um bom substituto para Alexandre Lacazette, que deixou o time em fim de contrato e acertou a volta ao Lyon. No momento, o jovem Eddie Nketiah é o único centroavante da equipe londrina, que também está interessada no brasileiro Gabriel Jesus, do Manchester City.

Contudo, apesar do interesse do Arsenal, o jogador espanhol pode seguir no Atlético de Madrid. Isso porque ele não teve uma boa experiência no futebol inglês, tanto no sentido pessoal como profissional.

Em 2017, Morata deixou o Real Madrid e se transferiu para o Chelsea por 66 milhões de euros (R$ 358 milhões atualmente). Porém, ele não se firmou e acabou emprestado ao Atlético de Madrid – foi comprado de forma definitiva em 2020. Pelos Blues, disputou 72 jogos, anotando 24 gols e seis assistências.

Já nesta temporada, emprestado à Juventus, Morata também registrou números discretos. Sob o comando de Massimiliano Allegri, jogou 48 partidas, balançou as redes 12 vezes e deu nove passes para gol.