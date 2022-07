Na piscina, Carol Portaluppi provoca com biquíni minúsculo de oncinha: “Bronzeadinha”

Curtindo o verão fora de época! Carol Portaluppi, a filha do técnico Renato Gaúcho, impressionou os seguidores enquanto curtia um dia de piscina. A musa surgiu exibindo seu shape escultural e, claro, fez um baita sucesso nas redes sociais.

+ Carolina Portaluppi é flagrada tomando chuveirada em dia de praia no Rio de Janeiro

Ostentando seu corpão definidíssimo, a influenciadora resolveu inovar no registro e posou dentro da piscina com um biquíni de oncinha super ousado. Atualmente, Carol conta com mais de dois milhões de seguidores, que não poupam elogios para a musa.

“Belo bronzeado”, disparou um seguidor nos comentários da publicação, exaltando a loira. “Um espetáculo de tão linda”, elogiou outro internauta. “A verdadeira beleza da mulher brasileira”, disse outro fã, babando pela beldade do futebol. Veja:

Carol Portaluppi revela insegurança com suas orelhas “de abano” Gente como a gente! Mesmo uma beldade como Carol Portaluppi também enfrenta alguns desafios com sua aparência. Recentemente, a musa surgiu no Instagram Stories e desabafou com os seguidores sobre suas orelhas, que, segundo ela, são de “abano”.

“Eu sempre tive a orelha para fora. Agora, com esse negócio de máscara na pandemia, eu vejo que minha orelha está muito mais para fora. Sempre tive esse complexo. Todo mundo está com a orelha para fora?”, disse a loira em seu Instagram Stories.

“Não me zoa, gente. Eu tenho trauma real. Eu sempre tive vontade de operar porque sempre me incomodou muito, só que agora tá dez vezes mais para fora. Estou rindo de nervoso. De frente dá pra ver as duas pontas da minha orelha”, pediu Carol.

