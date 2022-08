Na piscina, Jade Picon provoca usando fio-dental em seu bumbum molhado: “Curtindo em casa”

Curtindo em casa! Jade Picon causou furor nas redes sociais com um vídeo de tirar o fôlego publicado em seu Instagram nesta quarta-feira (24). A estrela da novela “Travessia” surgiu aproveitando a folga em sua mansão do Rio de Janeiro e deixou os fãs completamente apaixonados com o registro que está dando o que falar!

Na ocasião, a influenciadora digital mostrou toda sua boa forma enquanto filmava seu mergulho, mostrando também mais detalhes de sua casa na Cidade Maravilhosa. Jade curtiu a piscina, exibiu seu shape saradíssimo após emagrecer cerca de cinco quilos e deixou a galera babando no Instagram!

“A sereia que o mar não tem, né? Perfeição essa mulher”, exaltou um fã da influenciadora nos comentários da publicação. “A Jade é meu estilo ideal de mulher, vai vendo”, brincou outro internauta. “Ela é linda demais, eu não consigo acreditar às vezes”, babou uma fã. Assista ao vídeo:

Diretora de “Travessia” defende escalação de Jade Picon na novela: “Se saiu muito bem” Tá fazendo sucesso na TV Globo! Recentemente, a autora Glória Perez, que está trabalhando na novela “Travessia”, defendeu a participação de Jade Picon na trama depois que o anúncio começou a causar polêmica nas redes sociais, já que a ex-BBB não é atriz.

Em entrevista ao portal Veja Rio, Glória Perez falou sobre a escalação da influenciadora e afirmou que ela não foi selecionada sem antes fazer um teste: “A Jade fez um teste como muitas outras meninas fizeram, e se saiu muito bem. Se não gostarem dela, que apedrejem, mas depois de ver”.

“Óbvio que a pessoa tem de se preparar, uns fazem isso antes, outros têm o talento e se preparam ao longo do processo. Eu não vejo nenhum problema em ela ter aparecido no BBB”, completou a autora da trama, que será exibida no horário nobre das 9.

