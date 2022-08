Na praia, Gracyanne Barbosa faz vídeo em câmera lenta jogando água no corpo: “Tá bom?”

Subiu a temperatura! Gracyanne Barbosa decidiu entrar na onda de MC Mirella e ignorar o frio desta sexta-feira (19) com um vídeo quentíssimo publicado em seu Instagram. Na ocasião, a musa fitness resolveu presentear os seguidores e promoveu um sorteio com um conteúdo super ousado na praia!

Curtindo um dia de praia, a musa ostentou seu bronzeado super marcante e não decepcionou ao mostrar sua coleção de produtos de uma forma completamente diferenciada e de tirar o fôlego! Gracyanne surgiu se refrescando no vídeo e deixou os internautas completamente chocados com sua boa forma, como sempre faz.

“Minha meta é essa”, brincou ninguém menos que o influenciador Álvaro nos comentários da publicação. “Ela travou o Instagram com esse vídeo”, disparou outro internauta, chocado com o registro praiano da morena. “Belo é um cara de sorte”, declarou um terceiro, babando pela musa. Assista ao vídeo que está dando o que falar:

Gracyanne Barbosa revela planos para se tornar atriz: “Preciso estudar e me dedicar” Novos rumos! Recentemente, Gracyanne Barbosa abriu o jogo sobre os novos planos de sua carreira e afirmou que pretende investir em se tornar atriz. A musa, que participou do programa “Tô de Graça”, contou que gosta de atuar e que tem planos de estudar para se tornar atriz.

“Estar no elenco do ‘Tô de Graça’ é um presente para a minha vida. Atuar era uma vontade que eu tinha anos atrás e que vai crescendo a cada dia, mas ainda falta muito para dizer ‘carreira de atriz’. Preciso estudar e me dedicar mais, é algo que tenho como meta e estou estudando para isso”, contou Gra em entrevista à Quem.

Gracyanne ainda comentou sobre os planos de engravidar: “antes eu fazia planos, colocava ‘data’, mas depois entendi que essa bênção vai acontecer no tempo de Deus. Só Ele sabe o momento certo, então entrego e confio nos planos dEle”.

