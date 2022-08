Na praia, Jade Picon faz selfie com biquíni molhado e pequeno demais: “Bronze tá em dia”

Musa da TV Globo! Jade Picon resolveu mexer com o coração de seus fãs nesta terça-feira (16) ao publicar uma selfie pra lá de ousada em seu perfil do Instagram. A ex-participante do “Big Brother Brasil” surgiu curtindo um dia de praia e deu o que falar nas redes sociais, como sempre faz!

A musa, que recentemente mudou o visual e radicalizou na transformação, mostrou seu novo corte de cabelo na praia e, claro, esbanjou sua beleza natural impressionante. A morena apostou num biquíni com estampa de zebra e colecionou elogios da galera com sua selfie de tirar o fôlego.

“Era só esse olho que eu queria ter, mais nada”, brincou uma seguidora nos comentários da publicação. “Quando penso que já superei, a Jade vem com essas fotos lindas”, disse outro internauta. “Essa sim é uma sereia de verdade”, exaltou um terceiro, que ficou babando pela musa na ocasião. Confira o registro praiano da musa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE (@jadepicon)

Leo Picon faz declaração emocionante para Jade Picon: “Tudo que passamos” Momento fofura entre irmãos! Recentemente, o influenciador Leo Picon usou o Instagram para fazer uma declaração fofíssima para Jade Picon. Na ocasião, Leo relembrou alguns momentos emocionantes com a irmã e deixou os internautas babando pelo amor que os dois compartilham e sempre fazem questão de mostrar nas redes sociais.

“Eu te amo, minha princesa @jadepicon. Enquanto você dorme aqui do meu lado, penso em todas as fases e transformações das nossas vidas. Tudo que passamos, cada lugar e situação que estivemos e nossa cumplicidade e união seguem intactas no nosso DNA”, escreveu o influenciador no Instagram Stories.

“Não sei se nossa relação mudou, quando eu tinha sete e você tinha dois; tinha treze, você oito; tinha quinze, você dez; tinha vinte, você quinze; vinte e cinco, você vinte. A gente mudou muito e nossa relação é sempre conservada nesse espaço de amor, provocações, conselhos, carinho, discussões, trabalho e muitas risadas. Fazer parte da sua vida de um lugar único que é como seu irmão mais velho – seu Big Brother – é até hoje minha maior alegria e fico feliz que, finalmente, me reconhecem como irmão da Jade”, contou Leo Picon.

“Sinto que, com 5 anos, Deus me deu tudo que é de mais precioso para mim. Você chegou e mudou completamente minha vida, deixou ela mais feminina, mais colorida, mais divertida, mais cautelosa, me trouxe algo além de mim para eu me preocupar e cuidar. Enquanto escrevo aqui, você dormindo colocou a mão sobre minhas mãos. Que você possa sempre sentir meu carinho e amor onde estiver!”, finalizou o influenciador com seu relato emocionante.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Picon (@leopicon)

