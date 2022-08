Na praia, Jade Picon mostra corpão natural em biquíni pequeno demais: “Só de malhação”

Deixou os fãs babando! Jade Picon publicou um ensaio apaixonante nesta terça-feira (23) onde curtiu um dia de praia, deixando os seguidores do Instagram completamente chocados com sua boa forma. A influenciadora lançou uma sequência de cliques e fez um baita sucesso, como sempre!

+ Luísa Sonza levanta em ‘moto’, rebola bumbum gigante e passageiro sobe a blusa da cantora

Na ocasião, Jade apostou num modelito que combina as cores mais claras e impressionou com seu corpão escultural. A musa da novela “Travessia” lançou tendência com seu look praiano, anunciando uma nova parceria com uma marca famosa de óculos.

“Sempre maravilhosa”, exaltou um seguidor nos comentários do Instagram. “Você fica mais linda ainda com esse biquíni chamativo”, disparou outro internauta com emojis em sua postagem. “Uma princesa que a Disney não tem”, brincou outra fã da influenciadora. Confira os cliques:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE (@jadepicon)

João Guilherme diz que Jade Picon é sua referência de beleza Não superou? Recentemente, o ator João Guilherme falou sobre sua preferência na hora da paquera e o que procura em uma mulher. Em entrevista ao “PodDelas”, o filho de Leonardo relembrou o relacionamento com ninguém menos que Jade Picon e soltou o verbo sobre a vida amorosa polêmica que leva.

“Eu falo para a minha ex-namorada, a Jade: ‘o dia em que você botar uma tatuagem no rosto, eu fico obcecado, você sabe. Viro stalker!’ Porque ela é minha referência máxima de beleza. Para mim, que já vivi de perto diversos anos, acordando, dormindo, na melhor, na pior… Sempre linda!”, comentou o ator.

Na mesma entrevista, João Guilherme revelou o segredo de tantos affairs: “primeiro que eu trato muito bem as minhas amigas, muito mesmo! E hoje em dia, isso é difícil! Porque tem muita gente que não sabe tratar muito bem as pessoas que eles estão ficando. Eu tenho amigas, vejo o tanto de cara idiota que elas ficam se envolvendo”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por J҉O҉T҉I҉N҉H҉A҉ (@joaoguilherme)

Fique por dentro de tudo que está rolando no mundo dos famosos

+ Nude? Valesca Popozuda abusa de roupa transparente marcando detalhes íntimos: “Gostaram?”

+ Gabily faz selfie na piscina usando fio-dental pequeno demais para cobrir o volumão

+ Mirella sobe no telhado, brinca com a lingerie transparente e compartilha vídeo vazado