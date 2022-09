Na Torre Digital: veja como foi a experiência da Surreal 2022

No último sábado (24/9), a Torre Digital de Brasília foi cenário de uma das festas mais esperadas pelos fãs de música eletrônica: a Surreal. A quinta edição contou uma estrutura inspirada no conceito Novo Ciclo, com referências surrealistas, efeitos especiais e uma setlist composta por atrações nacionais e internacionais que fizeram o público sair do chão.

Com uma programação surpresa, os presentes tiveram que segurar a curiosidade até o último momento para descobrir o que os esperavam nos 20 ambientes disponíveis e, principalmente, os artistas que iriam embalar as 12 horas de festa.

Palco principal

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Surreal (@surrealbrasilia)

O evento foi inspirado no conceito Novo Ciclo com referências surrealistasNo lineup, Barja, Jessica Brankka, Umiranda, Klap, Disstinto, Savage & SHE — que vieram diretamente do México —, Kim Jackson e Bhaskar comandaram as picapes.

Por volta das 5h de domingo (25/9), Alok, eleito o quarto melhor DJ do mundo pela revista especializada DJ Mag, entrou em cena e não deixou ninguém parado com grandes hits da carreira e um show de efeitos especiais até o amanhecer.

DJ Alok se diverte com o públicoKim JacksonO ápice do evento ocorreu às 9h, quando todos aguardavam a atração principal. Do céu, desceu uma estrutura soltando fumaça. Ao aterrissar no meio do público, todos foram surpreendidos pelo gigante do house music, Vintage Culture. O artístico foi ovacionado e levou as mais de 4 mil pessoas ao delírio.

Vintage Culture foi a grande surpresa do eventoBhaskarEstrutura Além de um palco grandioso, pela primeira vez os fãs da Surreal puderam entrar na Torre Digital e vivenciar experiências e cenografias inovadoras ao longo dos 13 andares. Inspirado nos chakras, os espaços foram divididos na cúpula carnal, cardíaca e cerebral. A ideia foi que as pessoas tivessem um jornada imersiva e de reconexão.

Ao todo, o evento contou com 20 ambientes com exposições artísticas, shows e culinária. Além disso, o céu foi tomado por um show de drones que deixou o evento com uma vibe futurista.

Entrada da Torre DigitalGastronomia Para além da música, outro ponto alto foram as opções gastronômicas do evento, que funcionaram no modelo open bar e open food. Entre as opções estavam Dog da Igrejinha, Casa Baco, Ricco Burger, Café e um Chêro e Naia Sushi Bar. Entre as sobremesas, estavam disponíveis a Banoffee da Raw e brownies Ouro Preto.

Servindo um buffet completo, o Juá, restaurante do chef Júnior Marinho, finalista do programa Mestre do Sabor, da TV Globo, ofereceu opções da culinária goiana.

Confira os cliques: Gabi Dechiqui EmediatoJuliana MarkanLuly MelloJulia Mendonça, Maeeby Lopes, Thalita Lucena e Ligia CastroTaíla LopesJuliana Cunha, Thiago Malva e Elina PortoLara TorresMarcinha OliveiraNatalia Godoy e Juliano AzevedoGlauber Silva, Daniel Abem, Juliana Cunha, Elina Porto, João Victor Queiroz e Arthur PortoIsadora Costa Tati LoppiAlexandre Visconte e Mari NóbregaCamila GuimarãesCarol Cola, Tati Loppi, Kakau Lossio e Mari NóbregaTaíla Lopes e João Pedro CoutoTati Loppi e Marcus SampaioMaeeby LopesSurya Abdallah, Kamila Prestes, Lawanda Zandonai e Laís ThoméHianka Alves e Laura IohannaFelipe AbemHelio Bernard e Luane MattosCamila Frelat, Nina Rocha e Virgínia Sciascia

Casal aproveitou cada momento

Público dançou ao som dos melhores hits eletrônicosO público esbanjou beleza e animação Cores e brilhos agitaram o evento com temática surrealistaDrinques variados estavam a disposiçãoCasal curtindo juntinhosForam 12 horas de muita agitaçãoO público entrou no climaBhaskar Foram 12 horas de música eletrônicaPara saber mais, siga o perfil da coluna no Instagram

O post Na Torre Digital: veja como foi a experiência da Surreal 2022 apareceu primeiro em Metrópoles.