Na Vila Belmiro, Santos e América-MG medem forças pelo Brasileiro

De um lado, o Santos quer emplacar a quarta vitória seguida na Vila Belmiro. De outro, o América-MG tenta manter a boa fase recente diante do rival, a quem bateu nos últimos quatro encontros. O duelo entre Peixe e Coelho movimenta a terceira rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo (24), às 16h (horário de Brasília). A Rádio Nacional transmite o embate disputado na cidade de Santos (SP), ao vivo.

A sequência positiva dos paulistas em casa começou na última rodada do Campeonato Paulista, na vitória por 3 a 2 sobre o Água Santa, que assegurou a permanência da equipe na elite estadual. Depois, vieram triunfos sobre Universidad de Quito (Equador) – pelo mesmo placar – e Coritiba, por 2 a 1, respectivamente por Copa Sul-Americana e Brasileiro. Os santistas somam quatro pontos na competição nacional.

Treino de hoje do Peixão. Foco no jogo de domingo! ⚪⚫ pic.twitter.com/rGyQoDi1CN — Santos FC (@SantosFC) April 22, 2022

Os mineiros, que acumulam três pontos no Brasileiro, iniciaram a série de vitórias sobre o Santos em 2018. Apesar de encerrar o ano rebaixado à Série B, o América-MG ganhou tanto na Vila (1 a 0) como no estádio Independência, em Belo Horizonte (2 a 1). Os times se reencontraram em 2021, novamente com vantagem do Coelho, que superou o rival – em ambos os encontros – por 2 a 0.

No Santos, o técnico Fabián Bustos pode repetir a formação que bateu o Coritiba há uma semana. Alguns dos titulares na ocasião foram poupados no reencontro com o Coxa, na última quarta-feira (20), na capital paranaense, pela Copa do Brasil – o Alvinegro perdeu por 1 a 0. Casos dos volantes Rodrigo Fernández e Vinícius Zanocelo e dos atacantes Léo Baptistão e Marcos Leonardo.

Uma provável escalação do Peixe terá: João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Vinicius Zanocelo, Ângelo e Jhojan Julio; Léo Baptistão (Ricardo Goulart) e Marcos Leonardo.

FIM DE TREINO! 🐰💚 Com foco no duelo contra o @SantosFC, encerramos mais um dia de atividades no CT Lanna Drumond! Saiba mais ➡️ https://t.co/lEOb8PZYfs#PraCimaDelesCoelho #SomosVolt pic.twitter.com/1TwBSrG6hN — América FC ✊🏿 (@AmericaMG) April 22, 2022

Do lado americano, o técnico Vagner Mancini pode promover a estreia de Aloísio. O atacante, conhecido pela alcunha Boi Bandido, foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O atacante Matheusinho, que cumpriu suspensão na goleada por 4 a 1 sobre o Juventude, em casa, no último sábado (16), está novamente à disposição para o Brasileiro. Em contrapartida, o lateral Marlon, com uma lesão no ligamento do joelho esquerdo, é ausência certa. O zagueiro Iago Maidana e o volante Lucas Kal são dúvidas.

O Coelho deve atuar com: Jailson; Patric, Éder, Germán Conti (Iago Maidana) e João Paulo (Danilo Avelar); Zé Ricardo (Lucas Kal), Juninho e Alê; Felipe Azevedo, Everaldo e Paulinho Boia.