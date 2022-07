Nacional vence Unión Santa Fe na Argentina e se classifica na Sul-Americana

Na noite desta terça-feira, Unión Santa Fe e Nacional-URU se enfrentaram pela partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana no Estádio 15 de Abril, na Argentina. Com gols de Ignácio Ramirez e José Luis Rodriguez, o time uruguaio venceu por 2 a 1 e se classificou à próxima fase. Emanuel Brítez fez o tento argentino.

Sem muita dificuldade, o clube uruguaio aproveitou a vantagem de 2 a 0 construída em casa na rodada de ida e buscou segurar o resultado. Porém o gol marcado pelos donos da casa incendiou a partida, que foi novamente tranquilizada pelo Nacional. Dessa forma, a equipe garantiu a vaga nas quartas da competição continental com 4 a 1 no placar agregado.

Agora, a equipe tricampeã da Libertadores enfrenta o vencedor de Olimpia-PAR e Atlético-GO, que duelam nesta quarta-feira, com vantagem de 2 a 0 para os paraguaios. As partidas de quarta de final, no entanto, ainda não tem data definida.

O JOGO

Precisando reverter a desvantagem, o Unión partiu para o ataque, mas levou perigo apenas aos 38 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, Juan Portillo subiu mais do que a defesa uruguaia e cabeceou para o gol. Porém, o goleiro Rochet fez bela defesa.

Na volta do intervalo, o time argentino continuou em cima, pressionando. Logo aos três minutos da etapa complementar, Kevin Zenon teve boa chance na entrada da área, mas chutou em cima de Rochet.

O Estádio 15 de Abril virou um verdadeiro caldeirão aos 25 minutos. Após cobrança de falta, a bola chegou na cabeça de Emanuel Brítez, que cabeceou firme para abrir o placar.

No entanto, um balde de água fria foi despejado na cabeça dos argentinos aos 33 minutos. Ignácio Ramirez recebeu belo passe e acertou um forte chute no canto esquerdo do gol, empatando a partida na Argentina.

Cinco minutos depois, aconteceu a virada do Nacional. José Luis Rodriguez recebeu assistência de Alex Castro e disparou no canto direito do goleiro Mele, fazendo o 2 a 1 e dando números finais ao confronto.