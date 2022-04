Namorada de Neymar, Bruna Biancardi diz que desistiu do ‘BBB’ nas seletivas

A influenciadora digital Bruna Biancardi, namorada do jogador de futebol Neymar, já esteve muito perto de entrar na casa mais vigiada do Brasil. Ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, um seguidor perguntou se ela toparia participar do “Big Brother”, reality da Globo, ou de “A Fazenda”, da Record TV. Bruna respondeu que participar da atração global já foi o seu sonho, mas ela acabou recuando quando avançou no processo de seleção. “Já quis muito ir para o ‘BBB’, inclusive, me inscrevi uma vez e me chamaram para uma entrevista, mas acabei desistindo e não quis participar no dia”, revelou nos stories do Instagram.

Bruna não respondeu nenhuma pergunta relacionada ao seu namoro com o jogador do Paris Saint-Germain, mas comentou que atitudes fazem com que ela se sinta amada em um relacionamento. “A forma que eu gosto que demonstrem [amor] por mim: tempo de qualidade e toque físico”. Bruna e Neymar têm mantido o relacionamento longe dos holofotes e não falam da relação publicamente. Os boatos de que estavam namorando começaram após eles serem fotografados juntos e a confirmação veio no começo do ano, quando a influenciadora postou no aniversário do atleta um vídeo para homenageá-lo.