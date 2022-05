Nanko Sushi é novo restaurante do chef Marcos Akaki no Lago Sul

Quanto mais sushi, melhor! Os fãs da culinária japonesa em Brasília já podem comemorar a abertura de mais um endereço dedicado ao preparo, agora no Gilberto Salomão. Batizado de Nanko Sushi, o espaço abriu as portas no último dia 16 de maio e segue em esquema soft opening.

Comandado pelos empresários Ricardo Camilher e Kiko Ribeiro, o restaurante conta com a expertise do chef Marcos Akaki, referência em gastronomia oriental no Distrito Federal. O projeto arquitetônico é de Valéria Gontijo e a iluminação de Maura Garzon. “Criamos um espaço aconchegante e acolhedor. Buscamos trazer o melhor da culinária japonesa com o objetivo de atender os paladares mais exigentes”, contou Ricardo em entrevista exclusiva ao Metrópoles.

Mais sobre o assunto Comer Hamburgueria brasiliense lança hambúrguer “junino” com creme de milho



Comer 1ª Hamburgada do mercado Mané terá sanduíches a partir de R$ 21



Comer La Guapa Empanadas, da chef Paola Carosella, abrirá em Brasília



Luciana Barbo Noru Sushi Bar leva gastronomia e experiência japonesa ao Noroeste



O menu é um mix da culinária tradicional japonesa com toques de modernidade. “Criamos receitas baseadas na experiência de viagens e, com o conhecimento do chef, adaptamos iguarias a alguns dos pratos”, explica o empreendedor.

No cardápio, a aposta para começar é o Edamame trufado (R$ 42), com soja verde cozida no vapor, temperada em azeite de oliva e finalizada com flor de sal. Vale pedir também o Sunomono (R$ 18), feito com finas fatias de pepino japonês em conserva de vinagre de arroz levemente adocicado com calda de lichia. O Salmon belly Nanko (R$ 59) é feito com sashimi finalizado em zest de limão siciliano e azeite trufado.



Nanko Sushi O menu é extenso

Reprodução

Nanko Sushi E conta com a expertise do chef Marcos Akaki

Reprodução

Nanko Sushi Há pratos quentes e frios

Reprodução

Nanko Sushi E releituras de clássicos orientais

Reprodução

Nanko Sushi O espaço fica no Gilberto Salomão

Reprodução

Nanko Sushi O ceviche da casa é para compartilhar

Reprodução/ Instagram

chef akaki Foto: Reprodução/Instagram

0

Para petiscar, o Baterá (R$ 34), feito com cubos de arroz de sushi prensado com recheio de salmão picado, temperado e finalizado em crispy tempura e teriyaki. O Ceviche da casa é servido em porção para compartilhar por R$ 57 e é feito com peixe marinado em cítrico de limão taiti, sumo de laranja, cebola roxa, tomate cereja e cebolinha.

Nos principais, o Ebi Nanko (R$ 51), que é um crocante de camarão, envolto no salmão, finalizado com finas fatias de limão, pimenta thai, teriyaki, cebolinha e gergelim; e o Sakura Nanko (R$ 65), feito com pétalas de lichia com foie gras selado em crema de aceto balsâmico italiano finalizados com flor de sal maldon prometem fazer sucesso entre os comensais.

Além disso, jyo, uramakis, hossomakis e niguiris também figuram o cardápio com preços a partir de R$ 20. Os combinados variam entre 15 peças (R$ 97) e 41 peças (R$ 252). Yakissoba (a partir de R$ 35), Teppanyaki (a partir de R$ 49) e Tempurá (R$ 62) também serão servidos.

Para adoçar o paladar, My mochi (R$ 24), uma esfera de massa de arroz com recheio de sorvetes especiais; Tempurá de sorvete (R$ 22), feito com sorvete de creme empanado em crunch de

cereais finalizados em calda de laranja; e Sweet spring (R$ 24), cestinhas de massa crocante, recheadas de sorvete de creme, pêssego em caldas e creme de leite levemente adocicado.

As bebidas ficaram por conta de drinques tradicionais, como Moscow Mule (R$ 38), com vodca, suco de limão, xarope de gengibre e espuma de gengibre; Jack Passion (R$ 38), com Jack Daniel’s, maracujá e xarope de açúcar; e Kir Royal (R$ 33), com espumante, creme de cassis e cereja. A seleção de vinhos foi realizada junto com a Del Maipo.

Nanko Sushi

Gilberto Salomão – Lago Sul. Telefone: (61) 3254-3853. De segunda a sábado, das 12h às 20h.

O post Nanko Sushi é novo restaurante do chef Marcos Akaki no Lago Sul apareceu primeiro em Metrópoles.