‘Não dá para competir financeiramente com o Manchester City’, diz Klopp

Às vésperas do embate contra o Manchester City, o técnico do Liverpool Jurgen Klopp afirmou que é “impossível competir com adversário financeiramente”. Segundo o treinador, o rival pode “fazer o que quiser”, apesar das regras de fair play financeiro.

Em entrevista coletiva, Klopp mostrou-se satisfeito por sua equipe competir contra o City dentro de campo. No entanto, ao ser questionado sobre como equiparar a briga pelo título inglês, o comandante afirmou que seu clube não conta com o mesmo poderio e citou a contratação do astro Erling Haaland.

“Ninguém pode competir com o City financeiramente. Você já tem o melhor time do mundo e ainda contrata o melhor atacante do mercado. E não importa quanto custa, você apenas contrata. Eu sei que o City não vai gostar, mas essa é a verdade. O que o Liverpool pode fazer? Não podemos agir como eles”, declarou o alemão.

A negociação por Haaland movimentou cerca de 60 milhões de euros (R$ 324 milhões) aos cofres do Manchester City. O Liverpool, por sua vez, desembolsou 75 milhões de euros (R$ 392 milhões) para trazer Darwin Núñez. O acordo, porém, pode incluir 25 milhões de euros em bônus e atingir um recorde do clube de Anfield.

No entanto, para Klopp, o “pacote Haaland”, incluindo altos salários e variáveis que, segundo a imprensa britânica chegam ao dobro dos seus vencimentos, colocam o Liverpool fora da jogada. O técnico insistiu que existem três clubes no mundo que podem “fazer o que quiser”, colocando em cheque a eficácia do fair pay financeiro. Os times seriam: Manchester City, Newcastle e Paris Saint-Germain, todos chefiados por investidores árabes.

“Há três clubes no futebol mundial que podem fazer o que quiser financeiramente. E nós tentamos competir com eles. Não é um problema para mim, mas é como são as coisas. Esses dias ouvi alguém do Newcastle dizer que ‘não há teto para esse clube’. E sim, ele está certo, não existem limites para o Newcastle. Parabéns, mas os outros times têM limites”, disse.

Apesar das disparidades financeiras, o Liverpool está há quatro partidas invictas diante do Manchester City, vencendo as últimas duas. As equipes se enfrentam às 12h30 (de Brasília) deste domingo, pela décima rodada do Campeonato Inglês. Após um início irregular de temporada, o time de Jurgen Klopp está apenas na 11ª posição, 13 pontos atrás do City, vice-LÍDER.