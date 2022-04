Não podemos reclamar e nem ficar felizes, diz técnico argentino

O técnico Lionel Scaloni afirmou que a Argentina confia em si mesma para superar seus adversários na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar, que considerou “difícil”, embora tenha admitido que o sorteio não tenha prejudicado a ‘Albiceleste’. >>Enquete: qual é o grupo mais difícil da Copa do Mundo?

A equipe liderada pelo craque Lionel Messi é a cabeça de chave do Grupo C, onde enfrentará México, Arábia Saudita e Polônia, após o sorteio realizado nesta sexta-feira, 1º, em Doha.

"Não podemos reclamar, mas também não podemos ficar felizes", disse Scaloni sobre a situação da Argentina, bicampeã mundial em 1978 e 1986.

Scaloni garantiu que respeita todas as equipes. “Acreditamos que podemos fazer bem, uma boa fase de grupos, mas os respeitamos ao máximo”, disse o técnico, presente no sorteio no Catar, ao canal esportivo argentino TyC Sports.

“A priori temos chances, como teríamos com outras seleções, porque competimos de igual para igual. Esperamos ir bem”, admitiu sobre a primeira fase que o espera na Copa do Mundo do Catar.

Falando sobre os integrantes do Grupo C, Scaloni lembrou que o México “historicamente é um adversário difícil para nós”.

“Eu sofri isso em 2006 como jogador. Eles fizeram uma grande partida e nós vencemos na prorrogação. Foi um jogo muito complicado, o México tem tradição na Copa do Mundo e é um adversário complicado”, acrescentou sobre aquele duelo das oitavas de final na Copa da Alemanha em que os argentinos venceram por 2 a 1.

“Gostaria de me preparar para a Copa do Mundo jogando e se não for contra adversários desta categoria, é melhor buscar outros, mas o mais importante é como nós estamos”, insistiu.

Quanto à Polônia, Scaloni disse que “é uma boa equipe, com bons jogadores, conhecidos e de alto nível”.

Em relação à Arábia Saudita, destacou que “fez uma grande eliminatória e pode não ser o mais forte do grupo mas jogará ’em casa’, porque é o maior estádio, com (capacidade para) 80.000 pessoas e é muito provável que esteja cheio de sauditas”.

“Espero (que a Copa do Mundo) seja com a Argentina até o fim, que eles aproveitem a seleção e todos juntos com certeza seremos mais fortes”, acrescentou ele em mensagem aos argentinos, que atualmente vivem uma ‘lua de mel’ com a seleção de Messi e Ángel Di María, ambos companheiros de equipe no PSG.