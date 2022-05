Não sabia que Ganzarolli é casada? Saiba detalhes da união

Leitores da coluna LeoDias ficaram chocados com a descoberta sobre o estado civil de Helen Ganzarolli após um escândalo envolvendo César Kuratomi, seu marido, vir à tona através deste espaço. Por isso, esclarecemos tudo que cerca o romance desconhecido, até então, da apresentadora do SBT.

Ganzarolli, hoje com 42 anos, conheceu o empresário um tempo depois do término conturbado com o sertanejo Eduardo Costa, em 2013, mas o relacionamento só chegou ao conhecimento público durante a festa de 50 anos de Mara Maravilha, em 2018, quando apareceram juntos pela primeira vez, inclusive, já com aliança de noivado.



0

Helen e César levam um relacionamento bem discreto. À época em que apareceu de aliança na mão esquerda, muito se especulou se teria acontecido uma cerimônia de casamento ou não, mas desde então eles seguem juntos, viajam e frequentam lugares públicos de mãos dadas.

Quem é César Kuratomi?

César Kuratomi é um empresário com grande influência em São Paulo, com perfil empreendorista. Colecionador de carros, ele leva uma vida restrita dos holofotes, mas de ostentação entre amigos e nas redes sociais. Helen e César moram juntos desde o início do noivado.

Marido de Ganzarolli virou notícia

Uma notícia escancarada pela coluna LeoDias em detalhes, nesta sexta-feira (20/5), revelou um imbróglio envolvendo César Kuratomi com o noivo da atriz Flávia Pavanelli, Junior Mendonza, renomado empresário de jogador de futebol, que o acusa de ter lhe dado um golpe no valor de R$ 1.540.000,00.

