Não se adaptou? Juliette desabafa sobre parte negativa da fama e revela o que ninguém sabia

Em entrevista ao “Gabi de Frente de Novo“, a ex-BBB Juliette abriu o jogo sobre sua fama após vencer a 21ª edição do reality show e desabafou sobre a parte negativa da fama.

“A única coisa que ainda não aceitei foi perder minha liberdade. Isso ainda machuca. Estou tentando me adaptar. As pessoas dizem ‘você não pode ir para tal lugar porque é perigoso e vai ter tumulto’, mas eu dou um jeito”, disse ela.

Em seguida, a advogada destacou que tenta agir como agia antes de perder o anonimato: “Esses dias eu peguei minha moto e fui tomar um açaí na praia, sem segurança, esse tipo de coisa que antes eu tinha e era feliz. Vou tentar não perder isso, não sei ser feliz de outra forma. É uma busca constante”, disse.

Juliette vai seguir carreira política? Ainda durante o bate-papo, Juliette comentou sobre um convite que recebeu para ingressar na política brasileira, mas rejeitou a proposta.

“Me convidaram para participar do cenário político mais ativamente, mas acho que no lugar em que estou posso fazer muito mais pela sociedade neste momento. Não me vejo, acho que precisaria estudar e me dedicar muito, e não estou disposta a isso”, contou.

