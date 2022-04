“Não sei quem são nossos adversários”, diz Lula na Bahia

O ex-presidente Lula batizou o pré-candidato do PT ao

governo da Bahia, Jerônimo Rodrigues, de “herói do sertão” e ironizou

a pré-candidatura de ACM Neto (União Brasil), ao dizer que não sabia quem

disputará as eleições no estado.

“O ato de hoje me surpreende e começo a acreditar. Não

sei quem são nossos adversários. Mas um cara que ainda não é conhecido e

consegue trazer tanta gente numa quinta, se você se dedicar será o próximo

governador”, afirmou Lula.

“Jerônimo do sertão”

Ao falar sobre Jerônimo, o ex-presidente disse lembrar-se de

um antigo “herói” televisivo. “Quando fui avisado que eu deveria

vir na Bahia para fazer uma apresentação do companheiro Jerônimo, eu pensei que

era aquele herói da televisão, ‘Jeronimo do sertão’, não sei se vocês lembram.

Eu descobri aqui que era um secretário de Educação, mas ele na verdade é um

herói do sertão. Porque conseguiu ultrapassar todas as barreiras”, discursou