Napoli anuncia contratação do atacante Giovanni Simeone

Após ter fechado a contratação do meio-campista Tanguy Ndombélé, o Napoli anunciou nesta quinta-feira (18/8) a chegada do atacante Giovanni Simeone, que estava no Hellas Verona.

O jogador argentino, que é filho do técnicodo Atlético de Madrid, Diego Simeone, chegou ao clube do sul da Itália por empréstimo com direito de compra no final da atual temporada. Caso quiser manter o centroavante de maneira definitiva, o Napoli precisará desembolsar por volta de 15 milhões de euros.

Aos 27 anos de idade, “Cholito” marcou 17 gols na temporada passada pelo Hellas Verona e vive o melhor momento da carreira. Simeone deverá ser utilizado pelo treinador Luciano Spalletti como uma alternativa para Victor Osimhen.

Simeone já treinou com os novos companheiros de equipe e poderá ser relacionado para a partida contra o recém-promovido Monza, agendada para domingo (21/8), no estádio Diego Armando Maradona.

Mercado do Napoli

O dia em Nápoles vem sendo bem movimentado, pois além da contratação de Simeone, o meio-campista Ndombélé passou pelos habituais exames médicos para assinar com a equipe azzurra. A chegada do francês deverá acelerar a saída de Fabián Ruiz, que já está afastado do plantel.

No momento, o Napoli deseja encerrar ainda hoje (18/8) a novela envolvendo a contratação do atacante Giacomo Raspadori, do Sassuolo. O jogador de 22 anos é aguardado para a realização dos testes médicos, segundo a imprensa local.

Com esse pacotão de reforços, a próxima missão do Napoli deverá ser trazer um goleiro e o principal alvo do time chefiado por Aurelio De Laurentiis é o experiente costarriquenho Keylor Navas, do Paris Saint-Germain.

Na estreia da Série A da Itália, os napolitanos visitaram o Hellas Verona e golearam pelo placar de cinco gols a dois