Napoli atropela o Sassuolo e encosta nos líderes do Campeonato Italiano

O Napoli não tomou conhecimento do Sassuolo e venceu o adversário por 6 a 1, neste sábado, pelo Campeonato Italiano. Com o resultado, a equipe encostou nos líderes do torneio, estando a quatro pontos do Milan, primeiro colocado.

Com quatro gols em 20 minutos, o primeiro tempo foi um verdadeiro atropelo. Koulibaly, Osimhen, Lozano e Mertens marcaram a favor do time de Nápoles. Na etapa final, Mertens e Rrahmani deram números finais à partida.

Ainda sonhando com o título italiano, o próximo compromisso do Napoli é no próximo sábado, contra o Torino. O jogo acontece às 10 horas (de Brasília), no Estádio Olímpico de Turim.

O jogo

Os mandantes abriram o placar logo aos sete minutos. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Koulibaly cabeceou para o fundo das redes. Sete minutos depois, foi a vez do atacante Osimhen marcar, também de cabeça, em novo escanteio.

Aos 18, Mertens roubou a bola no campo de ataque e acionou Osimhen em velocidade, que cruzou para o mexicano Lozano completar para o gol. Apenas dois minutos depois, Mertens completou a goleada do Napoli no primeiro tempo. O belga recebeu na esquerda, passou pelo marcador e bateu no contrapé do goleiro.

A equipe ainda ampliou a vantagem na segunda etapa. Após boa trama ofensiva, Mertens invadiu a pequena área e tirou do goleiro, anotando o segundo dele na partida. Ainda deu tempo de Rrahmani marcar o sexto, aos 35 minutos. Já na reta final, os visitantes diminuíram com Lopez.

Cagliari perde para o Verona

O Cagliari também entrou em campo neste sábado, mas foi derrotado pelo Verona, por 2 a 1. Após sair em desvantagem, a equipe chegou a diminuir com o ítalo-brasileiro João Pedro, mas não evitou o revés.

Com o resultado, o time não consegue se afastar da zona de rebaixamento e está com 38 pontos, a apenas três da Salernitana, primeiro clube no Z-3.