Napoli derrota Milan fora de casa e assume liderança do Italiano

Em duelo valendo o topo da tabela, o Napoli levou a melhor sobre o Milan neste domingo, em pleno San Siro, pela sétima rodada do Campeonato Italiano. Com a vitória por 2 a 1, o time do sul da Itália assumiu a liderança com 17 pontos.

A partida começou com o Milan sufocando a saída de bola do Napoli e controlando as ações. Giroud chegou a mandar um chute no travessão e Krunic teve a chance de abrir o placar ao cabecear livre na segunda trave, mas o goleiro Meret fez grande defesa. Apesar da pressão inicial, os visitantes equilibraram o jogo e também levaram perigo, principalmente quando Kvaratskhelia participava dos ataques.

A grande sensação do Napoli na temporada, o georgiano Khvicha Kvaratskhelia foi um grande problema para a defesa do Milan no jogo. O lateral direito Calabria teve muitas dificuldades para marcar o atacante e levou um amarelo no fim do primeiro tempo. Na volta do intervalo, o técnico Stefano Pioli substituiu o italiano por Sergiño Dest. Aos cinco minutos do segundo tempo, Kvaratskhelia foi derrubado pelo lateral ex-Barcelona dentro da área e o pênalti foi marcado. Matteo Politano foi para a cobrança e converteu a penalidade.

Junior Messias e Brahim Diaz saíram do banco para buscar a reação do Milan, que se lançou ao ataque. Aos 23 minutos, após boa troca de passes pelo lado esquerdo, Theo Hernández recebeu na linha de fundo e cruzou para Olivier Giroud igualar o placar. Com o empate, a partida ficou aberta com chances para os dois lados. Giovanne Simeone foi outro que entrou na segunda etapa. Aos 32 minutos, o argentino recebeu um belo cruzamento do Mário Rui e cabeceou para o fundo da rede e garantir a vitória do Napoli.

Com o resultado, a equipe de Nápoles alcança a liderança da Série A italiana com os mesmos 17 pontos da segunda colocada Atalanta, mas supera pelo saldo de gols. Na próxima rodada, o líder recebe o Torino no Estádio Diego Armando Maradona. Do outro lado, o Milan sai do G-4 do campeonato e cai para a quinta posição. O próximo compromisso dos rossoneros será contra o Empoli fora de casa.