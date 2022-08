Napoli empata com Fiorentina e mantém liderança do Campeonato Italiano

A Fiorentina recebeu o Napoli neste domingo, pela terceira rodada do Campeonato Italiano. O duelo ficou marcado por inúmeras chances perdidas e terminou empatado em 0 a 0.

A Fiorentina recentemente conquistou a classificação para a fase de grupos da Liga de Conferência da Uefa. No Italiano, segue invicto e agora ocupa a nova colocação, com cinco pontos.

Do outro lado, é o líder da competição. Até então, eram duas vitórias em dois jogos, mas o Napoli perdeu o 100% de aproveitamento. No topo da tabela, aparece com sete somados.

O próximo compromisso da Fiorentina é nesta quarta-feira, às 13h30 (de Brasília), contra a Udinese. O Napoli, por sua vez, entra em campo no mesmo dia, às 15h45 (de Brasília), contra o Lecce.