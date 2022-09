Napoli faz três no primeiro tempo e goleia o Liverpool pela Champions

Nesta quarta-feira (7/9), Napoli e Liverpool se enfrentaram pela primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Na Itália, o time de Jurgen Klopp foi goleado por 4 a 1. Zielinski, Simeone e Anguissa marcaram para a equipe de Luciano Spalletti, enquanto Luis Díaz descontou para os Reds. Arthur entrou em campo aos 29 minutos do segundo tempo e fez sua estreia pelo clube inglês.

Com o resultado, os italianos somam os primeiros três pontos na competição e divide a liderança do grupo A com o Ajax, que mais cedo venceu o Rangers por 3 a 0. Já os ingleses ficam sem pontuar.

Na próxima rodada, o Liverpool recebe o Ajax, na terça-feira (13/9), às 16 horas (de Brasília). O Napoli, por sua vez, visita o Rangers, no mesmo dia e horário.

O jogo entre Napoli e Liverpool

Jurgen Klopp mandou o Liverpool a campo com: Alisson; Alexander-Arnold, Joe Gomez (Matip), Van Dijk e Robertson; Fabinho, Elliot (Arhur) e Milner (Thiago); Salah (Diogo Jota), Roberto Firmino (Darwin Núñez) e Luis Díaz.

Logo no primeiro minuto de jogo, o Napoli ficou perto de abrir o placar. Osimhen recebeu em profundidade, driblou Alisson mas, com pouco ângulo, chutou na trave.

Aos quatro, a arbitragem marcou pênalti para os italianos após toque de mão de Milner dentro da área. Zielinski foi para a cobrança, deslocou Alisson e mandou para o fundo das redes.

Aos 16, o Napoli teve outro pênalti a seu favor, desta vez por pisão de Van Dijk em Oshimen. O próprio atacante foi para a cobrança, mas Alisson defendeu em seu lado direito, a meia altura.

Os italianos perderam outra grande chance. Oshimen ganhou disputa com Joe Gomez, ajeitou para Kvaratskhelia chegar batendo para o gol, mas Van Dijk conseguiu evitar o gol quase em cima da linha.

Logo depois, aos 30, os donos da casa finalmente chegaram ao segundo gol. Anguissa recebeu de Zielinski e tocou na saída de Alisson para dentro da meta.

O Napoli chegou ao terceiro tento aos 43 minutos. Kvaratskhelia fez grande jogada pela esquerda, ganhou de Joe Gomez e cruzou para Simeone apenas empurrar para o gol.

Segundo tempo

Logo no início do segundo tempo, os comandado de Luciano Spalletti fizeram o quarto. Zielinski chutou rasteiro, Alisson deu o rebote e próprio polonês aproveitou para mandar para dentro da meta.

Em seguida, aos três, o Liverpool diminuiu. Luis Díaz recebeu pela esquerda, cortou para dentro e finalizou colocado, sem chances para Meret.

Aos 15, os ingleses quase fizeram o segundo. Alexander-Arnold cruzou para Luis Díaz, o colombiano cabeceou forte, mas Meret realizou grande defesa.

Confira outros resultados desta quarta-feira:

Atlético de Madrid 2 x 1 Porto

Club Brugge 1 x 0 Bayer Leverkusen

Tottenham 2 x 0 Olympique de Marselha